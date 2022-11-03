В Калининграде Музею Мирового океана передали исторический бастион середины XIX века

Он будет использоваться на маршрутах водного туризма

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Исторический бастион "Литва" постройки середины XIX века, расположенный в Калининграде на берегу реки Преголи, станет музейным объектом и будет использоваться на маршрутах водного туризма. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Музея Мирового океана, в чье ведение передано это фортификационное сооружение.

"Принято решение о передаче бастиона "Литва" музею-заповеднику "Музей Мирового океана". Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании регионального Совета по культуре", - рассказали в пресс-службе музея.

Отмечается, что фортификационное сооружение, построенное в 1843-1860 годы, будет использоваться в целях хранения, экспонирования и реставрации крупногабаритных морских экспонатов и войдет в музейный водный маршрут.

"Это якоря, двигатели кораблей, лодки и ялы, объекты морской археологии. Музей ведет комплектование фонда лодок - традиционных средств передвижения по воде, сейчас в коллекции их 32 единицы. Мы перевезем их в бастион, который расположен у реки", - сказала генеральный директор музея Светлана Сивкова, слова которой приводит пресс-служба. Непосредственная близость бастиона к воде, по ее словам, позволит на новом уровне организовать и проводить занятия для детей из музейного клуба "Юный моряк", а это новый этап, движение вперед, отметила она.

Музейщики намерены в ближайшее время навести порядок на новом объекте, очистить помещения и территорию от мусора, провести консервацию, решить вопросы безопасности. На первый субботник на бастионе "Литва" Сивкова пригласила всех желающих помочь в его восстановлении как музейного объекта.

Бастион "Литва" ("Литауен"), возведенный в 1843-1860 годы, представлял собой казематированную береговую батарею. Сооружение выполнено из полнотелого красного керамического кирпича на высоком цоколе из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом. В 1920-х годах в редюите бастиона функционировал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов там размещалось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. В послевоенный период в помещениях были склады, магазины. Постановлением правительства Калининградской области в 2007 году бастион "Литва" получил статус объекта культурного наследия регионального значения.