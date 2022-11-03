Дельфинов, которых выкинули в море в районе Севастополя, готов принять "Москвариум"

Учреждение готово взять животных, если их состояние будет удовлетворительным для транспортировки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Дельфинов, которых выбросили в море в районе Севастополя, может принять "Москвариум". Учреждение готово взять животных при условии, если их состояние будет удовлетворительным для транспортировки, сообщили ТАСС в пресс-службе "Москвариума" в четверг.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины, предположительно, из местного дельфинария. По данным губернатора Михаила Развожаева, выброшены четверо животных, более 10 лет содержавшихся в неволе. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Специалисты, направленные на поиск дельфинов, выброшенных владельцем дельфинария в море, обнаружили двух из четырех животных, но подманить их пока не смогли.

"Москвариум" готов принять дельфинов при условии того, что их состояние будет удовлетворительным для транспортировки, но только если это действительно будет необходимо. Также мы готовы отправить своих специалистов при первой же необходимости", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя ветеринарной службы "Москвариума" и волонтера Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирины Суворовой, у дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание, если не принять срочные меры.

"Для животных, проживших продолжительное время в искусственных условиях, человек не является источником опасности, как для их диких сородичей. Животное доверяет людям, подплывает к ним за пищей - те, в свою очередь, могут нанести дельфину вред по незнанию или по злому умыслу. Такие случаи, к сожалению, бывают", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что выпускать животных в дикую природу в ноябре - чревато для их здоровья. Животные, внезапно попавшие в воду с низкой температурой, серьезно рискуют заболеть и погибнуть.