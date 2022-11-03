Турмаршрут "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получил статус национального

В рамках четырехдневного тура гости республики могут ознакомиться с основными достопримечательностями, особенностями природы и ландшафта региона, а также с его национальным колоритом

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Турмаршрут "Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус" получил статус национального. Он знакомит гостей с самобытной культурой и природными особенностями региона, сообщили в четверг в региональном министерстве курортов и туризма.

"Туристический маршрут "Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус", погружающий гостей в атмосферу природной гармонии, показывающий самобытную культуру и разнообразную гастрономическую составляющую, внесен в федеральный реестр национальных туристических маршрутов", - говорится в сообщении.

Это результат эффективной работы министерства и туристического оператора, считает министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков. "Включение туристического маршрута в реестр - важный шаг в формировании бренда региона и его продвижения", - прокомментировал он.

Отмечается, что в рамках четырехдневного тура гости республики могут ознакомиться с основными достопримечательностями, особенностями природы и ландшафта региона, а также с его национальным колоритом. "Они посетят Нальчик, Приэльбрусье, Чегемское и Черекское ущелья, увидят историко-архитектурные памятники и попробуют национальные блюда Кабардино-Балкарии", - уточнили в ведомстве.

Общая протяженность радиального маршрута около 600 км. Отправной точкой является столица Кабардино-Балкарской Республики город Нальчик, где гости размещаются в отелях 3 или 4 звезды. Наиболее востребован маршрут у молодежи и туристов, предпочитающих семейный отдых.

Национальные туристические маршруты стали одним из направлений импортозамещения. Правительство РФ утвердило специальные критерии для получения маршрутом статуса национального. Он должен обязательно включать в себя туристический объект федерального или международного значения, быть "комплексным, всесезонным". Кроме того, на устранение проблем поддерживающей инфраструктуры предполагается софинансирование из федерального бюджета. Главная задача национальных маршрутов - привлечь туристов в регион и подарить им впечатления, за которыми захочется вернуться.