Конкурс "Мастера гостеприимства" открывает школу для специалистов туриндустрии

Руководитель конкурса Богдан Кондратов сообщил, что образовательные программы будут проходить в очном формате

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Школа для специалистов туристической отрасли открывается на базе конкурса "Мастера гостеприимства" платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщила в четверг пресс-служба конкурса.

"Главными задачами школы акторов туриндустрии "Мастер-кемп" мы определили развитие практических, профессиональных навыков наших участников, создание коммуникационной площадки для обмена опытом между ними и экспертами школы, а также повышение престижа профессий в индустрии гостеприимства", - сказал руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Богдан Кондратов, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что образовательные программы будут проходить в очном формате, а направления обучения будут определяться в зависимости от запроса туристического сообщества и сообщества проекта "Мастера гостеприимства". Направление первой школы - экскурсоводческая деятельность. Гиды и экскурсоводы из всех регионов страны смогут пройти бесплатное обучение с 16 по 19 ноября в Саранске. Регистрация на программу открыта до 7 ноября.

В пресс-службе отметили, что после образовательной программы для гидов и экскурсоводов школа будет работать по другим направлениям, в том числе планируется обучение специалистов отельного бизнеса и гастрономического направления. Отдельным направлением станет обучение специалистов по развитию локальных брендов.