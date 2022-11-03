3 ноября, 14:58
Военная операция на Украине

Волонтеры гуманитарной миссии ЕР помогают эвакуироваться жителям Новой Каховки

В пресс-службе депутата Госдумы, руководителя гуманитарной миссии Игоря Кастюкевича сообщили, что из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ власти региона призвали людей переместиться в более безопасное место

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Волонтеры гуманитарной миссии партии "Единая Россия" помогают эвакуироваться маломобильным и пожилым жителям Новой Каховки в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, руководителя гуманитарной миссии Игоря Кастюкевича.

"Волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" помогают эвакуировать из Новой Каховки Херсонской области пожилых и маломобильных жителей. Из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ на этой неделе власти региона призвали людей переместиться в более безопасное место", - сообщил собеседник агентства.

Людей, которым нужна помощь при эвакуации, волонтеры партии и молодежного отделения Общероссийского народного фронта ищут с помощью обзвона. Затем таких жителей перевозят в Крым. Уже эвакуировано несколько семей, в том числе супружеская пара - мужчина 92 лет и женщина 91 года. Эвакуированные могут обращаться за поддержкой и консультацией в общественные приемные партии.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Военная операция на Украине
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