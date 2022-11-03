Суд оставил в СИЗО двух администраторов канала "Адские бабки"

Содержание под стражей продлили до 7 января

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Кузьминский районный суд Москвы продлил арест администратору Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и ее предполагаемой сообщнице Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Баязитовой и Архаровой на срок до 7 января", - сообщили в пресс-службе.

Ранее под домашний арест была переведена еще одна фигурантка дела Ирина Чурилова. Она полностью признала вину. Архарова признала свою вину частично, Баязитова не признала вину. Все они обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу является топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте", "Известиях", является автором на портале Life.ru. С 2017 года ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.