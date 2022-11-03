В ЛНР сообщили, что среди украинских пленных много тех, кто добровольно сложил оружие

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова ранее сообщила, что свыше 1 тыс. солдат ВСУ находятся в плену в республике

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Число тех, кто добровольно сложил оружие и перешел на противоположную сторону, довольно велико среди украинских пленных, содержащихся в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Очень много среди украинских военных, которые находятся на территории ЛНР, именно тех военнослужащих, которые добровольно сложили оружие, которые искали выход на военнослужащих Народной милиции и союзных войск", - сказала она.

Ранее Сердюкова сообщала ТАСС, что свыше 1 тыс. солдат ВС Украины на данный момент находятся в плену в республике. По ее словам, украинские военнослужащие регулярно бросают своих раненых товарищей на поле боя, часть из них находят военнослужащие Народной милиции ЛНР, каждому оказывают медпомощь.