В школьную программу включили роман "Молодая гвардия"

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что об этом ее "просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ включило в перечень обязательных для изучения в школе произведений роман Александра Фадеева "Молодая гвардия". Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы думского комитета по просвещению Ольги Казаковой.

"В поступившем в мой адрес письме министерства сообщается, что роман ["Молодая гвардия"] включен в перечень обязательных для изучения произведений в проекте федеральных основных образовательных программ среднего общего образования", - приводит пресс-служба слова Казаковой.

По словам депутата, министерство приняло такое решение в ответ на ее обращение "об обязательном изучении романа "Молодая гвардия" в школе". Парламентарий отметила, что об этом ее "просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация "Молодая гвардия".

Как отметила Казакова, федеральные основные образовательные программы станут "обязательными для всех школ страны с 1 января 2023 года", следовательно, со следующего учебного года начнется изучение романа на уроках литературы.

"Мы все изучали историю "Молодой гвардии" в школе. Как выпускница луганской школы помню, насколько сильное влияние история наших земляков оказала на нас - подростков", - добавила она.