В ГД внесли законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Авторы инициативы указывают, что порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца, будет определять кабмин

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов, в том числе спикеры обеих палат парламента, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Документ размещен в думской электронной базе в четверг.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы инициативы указывают, что порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца, будет определять кабмин РФ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом также предлагается установить статус инвалида боевых действий добровольцам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

"Действие положений законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке.

В заключении правительства РФ отмечается, что оно поддерживает законопроект.

Инициативу внесли 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группа сенаторов, включая спикера СФ Валентину Матвиенко и первого вице-спикера СФ, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.