Пушилин сообщил о возвращении в ДНР и ЛНР 63 человек в ходе обмена пленными с Украиной

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. 63 человека вернулись в Донецкую и Луганскую народные республики в результате обмена пленными с Украиной. Об этом в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В данном обмене удалось освободить из 107 человек 63 из Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, в ближайшее время освобожденные из плена пройдут медицинское обследование.
В четверг в Минобороны РФ сообщили журналистам о возвращении из украинского плена 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Пушилин, анонсируя обмен, указывал, что в ДНР и ЛНР вернутся 65 человек.
Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Как сообщали в Минобороны России, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих.