3 ноября, 16:48 Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о возвращении в ДНР и ЛНР 63 человек в ходе обмена пленными с Украиной

По словам врио главы ДНР, в ближайшее время освобожденные из плена пройдут медицинское обследование