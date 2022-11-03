3 ноября, 16:48
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о возвращении в ДНР и ЛНР 63 человек в ходе обмена пленными с Украиной

По словам врио главы ДНР, в ближайшее время освобожденные из плена пройдут медицинское обследование

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. 63 человека вернулись в Донецкую и Луганскую народные республики в результате обмена пленными с Украиной. Об этом в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Читайте также
Случаи обменов пленными после начала специальной военной операции на Украине

"В данном обмене удалось освободить из 107 человек 63 из Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, в ближайшее время освобожденные из плена пройдут медицинское обследование.

В четверг в Минобороны РФ сообщили журналистам о возвращении из украинского плена 107 российских военных, которым грозила смертельная опасность. Пушилин, анонсируя обмен, указывал, что в ДНР и ЛНР вернутся 65 человек.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Как сообщали в Минобороны России, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация