Путин обратил внимание на отключение света в "Москва-Сити" перед докладом Решетникова

Как сообщили в экстренных службах, причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре "Москва-Сити" стал скачок напряжения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в шутливом тоне заметил, что рассчитывает на то, что ремонт электросетей в деловом центре "Москва-Сити", где располагается министерство экономического развития, не помешает главе ведомства Максиму Решетникову выступить с докладом на совещании. Глава государства в режиме видеоконференции проводит его с членами правительства.

"Давайте перейдем к главному вопросу, к основному, ради которого мы собрались [о поддержке инвестиций]. Пожалуйста, Максим Геннадьевич Решетников. Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад", - сказал Путин, передавая слово министру. "Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Да, восстановилось электричество", - улыбаясь доложил министр.

Незадолго до этого на мониторе, установленном в рабочем кабинете президента в Кремле, было отчетливо видно, что Решетников сидит за столом в своем кабинете, погруженном в полумрак. Спустя некоторое время свет на картинке появился.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, скачок напряжения стал причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре "Москва-Сити". Около 100 человек эвакуированы из здания. В пресс-службе МЧС Москвы ТАСС сообщили, что затем электроснабжение было восстановлено, признаков пожара не обнаружено.

В IQ-квартале находится помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.