Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Мюнстере

В этом немецком городе проходит саммит глав МИД стран G7

МЮНСТЕР /Германия/, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч активистов приняли участие в четверг в демонстрациях различного толка в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, где проходит двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи (G7). Всего, как сообщили в местной полиции, в городе было зарегистрировано 13 акций протеста.

Пока манифестации носят мирный характер, каких-либо серьезных инцидентов зафиксировано не было. "До сих пор все происходило мирно", - отметила представитель местных правоохранительных органов. Многочисленные активисты использовали заседание глав МИД "семерки" для проведения протестов в своих целях.

Одна из самых крупных манифестаций под лозунгом "Нет мира через G7" началась в 14:00 (16:00 мск) на площади Шлоссплац в центре Мюнстера. Организаторы сообщали о примерно 5 тыс. участников. Примерно в то же время экологические активисты движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") и другие борцы за защиту климата прошли маршем по центру города. В "большой климатической демонстрации" приняли участие от 1 тыс. до 2 тыс. человек.

Демонстранты требовали активизировать усилия в области защиты климата и борьбы с инфляцией, а также призывали к прекращению конфликта на Украине.

В четверг в Мюнстере открылась двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи под председательством Германии. Как ожидается, основными темами форума станут ситуация на Украине, дальнейшие санкции против России, обсуждение мер в отношении Ирана и нынешний энергетический кризис. Переговоры министров проходят в исторической ратуше города. Это место, как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок газете Westfalische Nachrichten, было выбрано неслучайно. В одном из залов этой ратуши в 1648 году был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. В соответствии с ним Нидерланды стали независимым государством.