Восстановление мечетей ЛНР планируют начать весной 2023 года

Муфтий ЛНР Эльдар Гамбаров сообщил, что в зимний период в мечетях планируют приступить к работам по восстановлению подачи тепла и электричества, не нарушая прием прихожан

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Восстановление мечетей в Луганской Народной Республике, поврежденных из-за боевых действий, намерены начать весной 2023 года. В зимний период в мечетях планируют приступить к работам по восстановлению подачи тепла и электричества, не нарушая прием прихожан, рассказал ТАСС в четверг муфтий ЛНР Эльдар Гамбаров в Махачкале, куда прибыл для участия в Международной богословской конференции "Религиозные и семейные ценности в деле сохранения традиций: вызовы настоящего и решения для будущего".

"Для проведения работ нужно восстанавливать подачу электроэнергии, подачу тепла. Так как у нас люди приходят, соответственно, решили частично начать там, где не помешает деятельности мечетей, эти работы, а более серьезные работы, когда закончится зимний период, когда будет отключено отопление, сможем тогда уже начать кардинально", - отметил муфтий.

По его словам, работы по восстановлению мечетей координирует руководство Минстроя РФ.

Ранее муфтий ЛНР сообщал, что во всех восьми мечетях Луганской Народной Республики в результате боевых действий зафиксированы повреждения, они требуют ремонта. С марта духовное управление мусульман ЛНР находится под каноническим управлением Духовного собрания мусульман России, после заключения соответствующего соглашения.