Крыму выделили порядка 84 млн рублей на реставрацию учреждений культуры после подтоплений

Планируется проведение работ по 5 учреждениям культуры и 17 объектам культурного наследия полуострова

ТАСС, 3 ноября. Правительство РФ выделило Крыму порядка 84 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы в учреждениях культуры, поврежденных при подтоплениях в июне-июле 2021 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Выделить в 2022 году Минкультуры России на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым, возникающих при реализации мероприятий, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия и ремонтно-восстановительных работ в отношении учреждений культуры Республики Крым, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне - июле 2021 года на территории Республики Крым, бюджетные ассигнования в размере 83689,2 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что планируется проведение работ по 5 учреждениям культуры и 17 объектам культурного наследия Крыма.

Крым за прошлое лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести, ее тело обнаружили в ноябре при расчистке русла реки. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. Весной 2022 года правительство РФ выделило Минстрою 927 млн рублей на благоустройство 69 дворовых территорий в Ялте и Керчи.