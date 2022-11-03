Торжественный вечер в канун Дня народного единства состоялся в "Русском доме" в Афинах

Руководитель Представительства Россотрудничества в Греции, директор РНЦК Александр Хоменко поздравил всех присутствующих с праздником

АФИНЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Торжественный вечер состоялся в четверг вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Афинах, приуроченный к государственному празднику России - Дню народного единства. На него были приглашены представители российской и греческой общественности, журналисты.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Греции, директор РНЦК Александр Хоменко поздравил всех присутствующих с праздником. Учащиеся курсов русского языка РЦНК провели презентацию, рассказав об истории Дня народного единства, а также о том, как его отмечают в России.

После этого состоялся концерт с участием местных исполнителей. В его программе были песни и романсы - "Живет моя отрада", "Гляжу в озера синие", "Русское поле", "Течет река Волга", "Чернобровая казачка" и другие. Завершился концерт "Подмосковными вечерами".

По окончании концерта состоялся фуршет.