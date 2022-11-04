Фольклор, помощь армии и события культуры. Как в России отметят День народного единства

По всей стране в честь праздника пройдут фестивали, концерты, исторические реконструкции и другие мероприятия

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне встретят День народного единства мультикультурными фестивалями, концертами, историческими реконструкциями и другими мероприятиями. Многие регионы в этот день решили поздравить военных, пригласив жителей записать видеообращение в рамках акции #МыВместе.

У президента России Владимира Путина в День народного единства запланирована насыщенная программа. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, глава государства вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Кроме того, Путин в пятницу посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в "Манеже".

После этого президент встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

История о единстве

На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будут работать зоны исторической реконструкции "От победы к победе". Четыре тематических зоны со специальными экспозициями отражают эпохи значимых побед: победы Александра Невского, Народное ополчение, победы над Наполеоном и Великую Отечественную войну. Также на площади установят брендированную зону, в которой любой желающий сможет записать видеоприветствие военнослужащим и мобилизованным.

Во Владимирской области, в городе Суздале, на территории Спасо-Евфимиева монастыря возложат цветы к могиле князя Дмитрия Пожарского - одного из вождей народного ополчения, в 1612 году освободившего Москву. В старинной Омской крепости пройдет историко-образовательный фестиваль "Подвиг 1612", в ходе которого реконструкторы воспроизведут эпизод битвы с поляками за Москву. Масштабную театрализованную реконструкцию этого сражения с укреплениями и пушками также развернут в Челябинске, в парке Гагарина.

А в Красноярске вспомнят другую историю победы и единства - там пройдет митинг-реконструкция проводов на фронт 1941 года "Победили тогда, победим и сейчас". По площади пройдет боевая техника времен Великой Отечественной войны, а также современные образцы. В Новгородской области состоятся церемонии захоронения останков воинов Красной армии, найденных в ходе осеннего этапа "Вахты памяти" поисковой экспедиции "Долина" в Демянском районе.

Участие новых регионов РФ

В Москве к празднику обширную программу из более чем 160 мероприятий подготовили театры, музеи, парки и другие площадки. "В Парке Горького гостей 4 ноября приглашают на марафон экскурсий, а на ВДНХ проект "Московские сезоны" познакомит гостей выставки с традициями регионов России. Особое место в этом году отведено продукции из регионов, которые недавно вошли в состав РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Например, гостей ждет борщ с бычками и юшка гороховая "Мариупольская".

Российское общество "Знание" откроет выставку графических новелл о подвигах героев спецоперации. Открытие экспозиции пройдет 4 ноября в Музее Отечественной войны 1812 года. В основу новелл положены 10 реальных историй о бойцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации.

К празднику приурочили также акции поддержки армии и новых регионов РФ. Так, в Ростовской области на мемориальном комплексе "Самбекские высоты" командирам воинских частей ЛНР и ДНР передадут 81 автомобиль, приобретенный на средства россиян. В Югре пройдет акция "Набор солдату" - подарки отправятся в Белгород, к семьям военнослужащих и добровольцев. В Ленинградской области на концерте "Славянское кольцо" выступят дети из Донбасса, Краснодар ожидает гала-концерт участников проекта "Донбасский характер", а в Пятигорске народный казачий ансамбль "Хуторок" и Наталья Качура из ДНР выступят перед военнослужащими, находящимися на лечении в военном госпитале.

На центральной площади Владивостока праздник отметят концертом, специальным гостем которого станет артист из ДНР. Рядом будет проходить выставка культуры народов Приморья, а ведущие рестораны города оборудуют пять шатров с национальными кухнями и единым 30-метровым столом дружбы.

Мультикультурная страна

Петербург проведет первые выходные ноября под девизом "Единство через искусство". Центральным событием праздника здесь станет культурно-просветительское мероприятие "Единство и свет" в Петропавловской крепости. Три вечера подряд фасады зданий с помощью 3D- и VR-технологий будут рассказывать о легендах и научных открытиях Петербурга, а гостям фестиваля предстоит пообщаться с нейросетью и даже создать вместе с ней новое произведение искусства.

Также в цвета российского триколора с помощью светопроекции окрасятся Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны, а в Концертном зале Мариинского театра коллектив Валерия Гергиева представит петербуржцам сцены из оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки и кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский".

На Камчатке День народного единства отметят корякским обрядовым праздником благодарения "Хололо" - на берегу Авачинской бухты проведут традиционные обряды благодарения и кормления нерпы, очищения, подношения морю, земле и вулканам.

В Архангельской области к празднику приурочен кинофестиваль "Территория народного единства" с онлайн-трансляцией показов по всей России, странам СНГ и зарубежью. В Ессентуках клуб любителей зимнего плавания устроит заплыв с российскими флагами. Екатеринбург откроет мультимедийную выставку с голографическим театром, которая расскажет о жизни императора Петра I и уральского промышленника Никиты Демидова.

В Кабардино-Балкарии проведут "громкие чтения" стихов на разных языках народов РФ, а в Ингушетии пройдет выставка ассоциации местных ремесленников. Крымчан в этот день ожидает ряд спортивных и культурных мероприятий, среди которых республиканский турнир по акробатическому рок-н-роллу и фестиваль национальных видов спорта "Во имя укрепления мира и дружбы народов России".