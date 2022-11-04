В России за девять месяцев в два раза выросло число ДТП с электросамокатами и другими СИМ

Согласно статистике, за этот период произошло 838 подобных аварий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Почти 840 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в России за девять месяцев текущего года, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев, с которым ознакомился ТАСС.

"За 9 месяцев 2022 года произошло 838 ДТП с участием СИМ, в которых 19 человек погибли и 870 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года основные показатели аварийности увеличились в два раза", - сказано в материалах.

Наибольшее количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности зарегистрировано в Москве (198) и Санкт-Петербурге (116). Также в пятерку вошли Краснодарский край (53), Тюменская (45) и Нижегородская области (39). "Наибольшее число погибших отмечается в Московской, Свердловской и Тюменской областях и в Москве", - говорится в обзоре.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты и т. д. В статистике обзора о дорожно-транспортной аварийности проанализированы сведения о ДТП, в которых участвовали персональные электрические средства передвижения малой мощности, мопеды с электродвигателем мощностью менее 4 кВт, мотоциклы с электродвигателем мощностью более 4 кВт, на предмет выявления происшествий именно с участием СИМ.