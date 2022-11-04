На Чукотке ожидаются ветер с порывами до 23 м/с, мороз и низовая метель

По данным регионального МЧС, температура воздуха опустится до минус 40 градусов

ТАСС, 4 ноября. Ветер с порывами до 23 м/с, мороз до минус 40 градусов и метель ожидаются в населенных пунктах на Чукотке в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России.

"4 ноября на западе региона прогнозируется юго-восточный ветер, на остальной территории - северо-западный с усилениями до 14 м/с, на побережье Чукотского моря и в районе Берингова пролива порывы будут достигать 23 м/с. Температура воздуха по округу от минус 25 до минус 30 градусов, на западе континентальной части региона до 40 [градусов] мороза", - говорится в сообщении.

В районах округа также прогнозируется низовая метель. По данным Чукотгидромета, такой мороз в континентальной части округа является нормой для этого времени года.

Все праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства в населенных пунктах Чукотки, состоятся.