На Дальнем Востоке начались мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства

На Камчатке проведут экскурсии, состоятся митинг-концерты, будут работать интерактивные площадки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Корякский обрядовый праздник благодарения "Хололо" на Камчатке дал в пятницу старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню народного единства на полуострове. Жителей и гостей самого восточного региона страны ждут бесплатные экскурсии по краевой столице, митинг-концерты и работа интерактивных площадок, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В этом году праздник "Хололо" проводится не как увеселительное, но особое обрядовое и познавательное мероприятие с тематической концертной программой. В программе праздника - традиционные обряды благодарения, кормления нерпы, различные конкурсы и мастер-классы, перетягивание тэллытыла (вертушки на ремне), а также выступление национальных коллективов", - уточнили в правительстве края.

На берегу Авачинской бухты уже началось проведение традиционного обряда благодарения и кормления нерпы, очищения, подношения морю, земле и вулканам. На Камчатке верят, что таким образом могут задобрить морского зверя. Люди надеются, что благодаря этому нерпа в большем количестве вернется в Авачинскую бухту летом следующего года. В корякских селах к этому празднику готовятся целый год, слово "хололо" на русский язык не переводится.

Также на главной площади Петропавловска-Камчатского начался митинг-концерт с выступлением лучших творческих коллективов края. Здесь оборудована специальная площадка для записи видеопосланий участникам спецоперации. На подготовленном информационном стенде гости праздника могут передать слова поддержки военнослужащим, выполняющим в эти дни боевые задачи СВО. Также в пятницу жителям и гостям Камчатки доступны бесплатные экскурсии по историческим местам Петропавловска-Камчатского.

Празднование в регионах ДФО

Самые масштабные на Сахалине праздничные мероприятия состоятся в Южно-Сахалинске. Здесь на площади перед зданием исторического парка "Россия - моя история" началось торжественное мероприятие "Мы вместе - мы едины!". Праздник начался с шествия с иконой Казанской Божьей Матери от Кафедрального собора Рождества Христова до площади в сторону исторического парка. Также в этот день в регионе будут проходить различные спортивные мероприятия. Например, в Южно-Сахалинске состоятся массовые катания на коньках, жителей и гостей Холмского района приглашают на восхождение по экотропе "Маяк" в селе Правда. Для участников восхождения подготовлена культурная программа с чаепитием.

В Приморье главной площадкой празднования Дня народного единства станет центральная площадь Владивостока, где состоится концерт, специальным гостем которого станет артист из ДНР. Рядом будет проходить выставка народов Приморья с предметами декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по ткачеству, вязанию, валянию из войлока, гончарному мастерству. Ведущие рестораны города оборудуют пять шатров с национальными кухнями, а визитной карточкой праздничного фудкорта станет единый 30-метровый стол дружбы.

В Хабаровском крае в День народного единства пройдут фестивали, исторический квест, спортивные события и другие активности. На главной площади Хабаровска - площади имени Ленина - начнется краевой фестиваль "Амурфест. Осень", в рамках которого пройдет фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный Дню народного единства. Программой предусмотрены концерт с участием творческих коллективов края, викторины, хороводы, конкурсы и флешмобы, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также дегустация блюд национальной кухни и познавательный квест.

В Якутске в честь Дня народного единства подсветка телебашни с 31 октября загорелась цветами флагов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав Российской Федерации. 4 ноября цвета на телебашне заиграют триколором России.

В Улан-Удэ ко Дню народного единства впервые подсветили 163-метровую телебашню. На конструкции смонтировано 7 760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Современное оборудование и программное обеспечение позволят окрашивать телебашню 1961 года постройки практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения, включать светодинамические сцены: переливы, мерцание, стробоскопы, сияние.

В Чите к празднованию Дня народного единства приурочили крестный ход, который Читинская епархия проведет на центральных улицах города. Кроме того, в поселке Агинское Забайкальского края пройдет благотворительный концерт "Бургэд" в поддержку участников СВО. Концертная программа, в частности, предусматривает показ бурятского этно-балета и этно-мюзикла.