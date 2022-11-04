4 ноября, 01:29

NYT: Маск начнет увольнение сотрудников Twitter с 4 ноября

NYT: Маск начнет увольнение сотрудников Twitter с 4 ноября
Илон Маск
© Hannibal Hanschke/ Pool via AP

Издание не приводит информации о масштабах сокращений

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Увольнения в американской компании Twitter начнутся с пятницы, 4 ноября, сообщила в четверг газета The New York Times.

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По ее сведениям, некоторым сотрудникам были направлены электронные письма о скором начале сокращения штата компании. "Для того, чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы в мире, - приводит издание выдержку из письма. - Мы признаем, что это повлияет на некоторых лиц, которые внесли ценный вклад в Twitter, однако, к сожалению, такой шаг необходим для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании". Информации о масштабах сокращений не приводится.

27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск собирается распустить совет директоров компании.

Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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