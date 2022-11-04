Эксперт: на базе российских вузов нужно создать школу генеральных конструкторов

По мнению члена-корреспондента РАЕН Екатерины Шамаевой, для реализации экологических проектов необходимо готовить специалистов, способных реализовать проект от идеи до воплощения

БАРНАУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Школу генеральных конструкторов необходимо создать на базе российских вузов для реализации экологических проектов и развития территорий. Такое мнение выразила ТАСС член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), член президиума Русского космического общества Екатерина Шамаева.

"В России необходимо создать школу генеральных конструкторов. Речь идет не о создании каких-то конкретных технических систем, а о создании комплекса для реализации экосистем, развития территорий. Сейчас такие специалисты, способные реализовать проект от идеи до воплощения в конкретном решении, необходимы для ответа на глобальные угрозы и вызовы. Сейчас в вузах учат управлять либо исследовать, отдельно готовят инженеров. Необходимо их объединить в междисциплинарный проект", - сказала Шамаева.

По ее словам, специалисты, которые пройдут обучение в такой школе, смогут не только разработать прикладное решение, но и сформировать стратегию применения "под ключ", что особенно важно для реализации экологических проектов.

"Речь идет о необходимости создания такими специалистами безотходных технологий. Мы уже довольно много реализуем проектов по принципу "подчищай за собой", например сортируем мусор, а наша задача в условиях современной климатической повестки - создавать безотходные технологии, природоподобные. Есть примеры реализации таких программ в Центре проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества, где проходит проектное обучение организаторским навыкам. Необходимо масштабировать этот опыт и объединить усилия всех вузов для создания такой школы", - подчеркнула Шамаева.

Она отметила, что создание такой школы позволит решить проблему, с которой сталкиваются многие российские ученые-изобретатели, которые не готовы делиться идеей своих разработок, но не могут самостоятельно найти инженерное решение для их реализации.

Кроме того, Шамаева заявила о необходимости создания в регионах молодежных междисциплинарных офисов для пилотной организации туристского пространства. Так, подобный офис планируется организовать в Горно-Алтайском госуниверситете. С его помощью студенты смогут участвовать в реализации общероссийских проектов.