В Аргентине суд возбудил дело о разжигании ненависти к властям против правых активистов

По мнению судьи, действия Джонатана Мореля, Леонардо Франко, Гастона Герру и Сабрину Басиль способствовали созданию в обществе "атмосферы ненависти", проявлением которой стало покушение на вице-президента Фернандес де Киршнер

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Аргентинский судья Марсело Мартинес де Джорджи возбудил дело в отношении четырех активистов правого движения "Федеральная революция" по обвинению в разжигании ненависти к представителям власти, в том числе вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер, на которую было совершено покушение в сентябре. Об этом сообщила в четверг газета Pahina 12.

"Как в социальных сетях, так и на улицах они совершали действия и выступали с заявлениями, которые были направлены на подстрекательство к преследованию, коллективному насилию и разжиганию ненависти в первую очередь в отношении представителей органов государственной власти при действующем правительстве и/или их сторонников", - говорится в постановлении судьи. Он не обвиняет активистов Джонатана Мореля, Леонардо Франко, Гастона Герру и Сабрину Басиль напрямую в причастности к нападению на вице-президента, но считает, что их действия способствовали созданию в обществе "атмосферы ненависти", проявлением которой стало покушение на Фернандес де Киршнер.

Судья не стал выносить постановление о заключении подозреваемых под стражу. В то же время он наложил арест на их активы на общую сумму в 36 млн песо ($225 тыс.).

Покушение на вице-президента Аргентины было совершено 1 сентября у ее дома в Буэнос-Айресе. Мужчина, стоявший в толпе сторонников Фернандес де Киршнер, смог приблизиться к ней почти вплотную и направить на нее пистолет. Оружие не сработало, политик, руководившая страной с 2007 по 2015 год, не пострадала. По решению суда, помимо злоумышленника, по подозрению в причастности к покушению была задержана его невеста и двое их знакомых.