В строительстве Восточного полигона в 2023 году задействуют не менее 1,6 тыс. студентов

По сравнению с текущим годом, численность студенческой группы, работающей на строительстве полигона, будет увеличена почти на четверть

КЕМЕРОВО, 4 ноября. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) планируют в 2023 году направить не менее 1,6 тыс. бойцов стройотрядов на строительство Восточного полигона Российских железных дорог. Студенческая группировка в сравнении с текущим годом будет увеличена почти на четверть, сообщил ТАСС в кулуарах Всероссийского слета студенческих отрядов в Кемерове командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

"[Сейчас от РСО на строительстве Восточного полигона работают] 1,3 тыс. человек. На следующий год мы обсуждаем [с РЖД] подписание новой дорожной карты, будет, предварительно, не менее 1,6 тыс. человек [задействовано]", - сказал Парамонов.

Он пояснил, что бойцы стройотрядов ведут общестроительные работы, укладывают шпалы, а также ведут земляные и геодезические работы, занимаются благоустройством и озеленением территории рядом с новыми железнодорожными линиями.

Модернизация Восточного полигона Российских железных дорог ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В результате расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность железных дорог в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн грузов в год.