В Москве ожидается облачная погода и до двух градусов мороза

По области местами ожидается гололедица и небольшой снег

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями ожидается в пятницу в Москве и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве - от минус двух до нуля градусов, в ночь на субботу температура останется неизменной.

В Подмосковье температура днем опустится до минус трех градусов, а ночью - до минус четырех. По данным Гидрометцентра, по области местами ожидается небольшой снег и гололедица. Желтый уровень погодной опасности в Московской области из-за гололедицы будет действовать до 21:00 мск 6 ноября.

Скорость северного ветра в пятницу не превысит 7 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.