СМИ: в Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Как сообщает издание The Daily Mirror, заболевший два дня назад вернулся из ОАЭ

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Шри-Ланке, заболевание выявлено у 20-летнего мужчины. Об этом со ссылкой на Минздрав островного государства сообщила в пятницу ланкийская газета The Daily Mirror.

По ее данным, молодой человек, у которого обнаружен вирус, вернулся из ОАЭ два дня назад. Он проходит лечение в одной из больниц Коломбо.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

О росте заболеваемости ранее сообщили 17 государств. Особенно сильно, по данным Всемирной организации здравоохранения, (плюс 7,7%) число заразившихся оспой обезьян увеличилось в Перу. В то же время в 41 стране новых случаев инфицирования нет уже три недели и более. Больше всего заразившихся с начала года выявлено в США (27 128). Далее следуют Бразилия (8 621), Испания (7 239), Франция (4 064), Великобритания (3 673), Германия (3 651), Перу (2 785), Колумбия (2 730). Мексика (2 147) и Канада (1 410). Большинство случаев заражения (97,1%) приходится на мужчин в возрасте от 29 до 42 лет.