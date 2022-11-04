В России за девять месяцев сократилось число ДТП по вине водителей каршеринга

За три квартала 2022 года по вине водителей легковых такси произошло 1 528 аварий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Количество ДТП по вине водителей каршеринга в России за девять месяцев текущего года сократилось почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев, с которым ознакомился ТАСС.

"Водителями транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду (каршеринг), совершено 384 (-10,7%) ДТП, в которых зафиксировано 33 (9 месяцев 2021 года - 31) летальных случая, 508 (-8,3%) человек получили ранения", - сказано в материалах.

Вместе с тем за три квартала текущего года по вине водителей легковых такси произошло 1 528 аварий, что составляет почти 2% от всего количества ДТП. В таких автопроисшествиях погибли 57 и ранены 1 934. "Восемь из десяти ДТП, произошедших из-за нарушения ПДД водителями, совершены водителями легковых автомобилей. В таких ДТП погибли 6 859 (79,8%) человек и 85 715 (82%) получили ранения. Тяжесть последствий составила 7,4", - говорится в обзоре.

При этом на долю водителей мотоциклов пришлось 3,9% (3 132) ДТП, в которых погибли 356 (4,1%) и ранены 3 353 (3,2%) человека. Тяжесть последствий составила 9,6. Водители грузовиков совершили 6 360 ДТП, что составило 8% от общего количества ДТП, в которых виновны водители транспортных средств. В результате таких происшествий погибли 956 (11,1%) и ранены 8 011 (7,7%) человек.

Всего в России за девять месяцев зарегистрировано 91 255 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и ранены люди. Это на 6,1% меньше, чем годом ранее. В данных ДТП погибли 10 078 и ранены 115 139 человек, что почти на 5% и 6,5% меньше, чем годом ранее.