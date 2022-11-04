Матвиенко уверена, что патриотизм и человеколюбие имеют особую ценность для россиян

Спикер Совета Федерации отметила, что для защиты суверенитета России, "сохранения ее уникального культурного и богатейшего природного наследия" необходима консолидация всего общества

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что патриотизм, человеколюбие и созидание имеют особую ценность для граждан России. Об этом она написала в поздравлении россиянам с Днем народного единства.

"Патриотизм, человеколюбие и созидание имеют для россиян особую ценность. Они передаются из поколения в поколение, являются прочным стержнем нашей генетической памяти. Только объединив усилия, мы сможем достичь поставленных целей, решить стратегически важные задачи во имя торжества правды и справедливости, укрепления и процветания Отчизны", - отметила Матвиенко.

По словам Матвиенко, в настоящее время для защиты суверенитета РФ, "сохранения ее уникального культурного и богатейшего природного наследия" необходима консолидация всего общества. "Вспоминая об уроках прошлого, мы видим всю важность духовного единства граждан в обеспечении независимости государства, повышении его безопасности", - добавила спикер Совфеда.