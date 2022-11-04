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В Москве к 55-летию Останкинской башни выпустили тематические карты "Тройка"

В продаже находится 10 тыс. карт

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пассажиры московского метрополитена смогут приобрести тематические карты "Тройка" и "Единый" , которые выпустили к 55-летию Останкинской телебашни. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом году одному из символов столицы - Останкинской телебашне - исполняется 55 лет. В честь этого события мы выпустили тематические проездные билеты, они напомнят пассажирам о важной дате в жизни города", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что 200 тыс. билетов "Единый" поступили во все кассы и аппараты по продаже билетов, а 10 тыс. карт "Тройка" можно приобрести на станциях кольцевой линии и внутри нее. 

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