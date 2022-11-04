Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Члены экипажа станции заявили, что будущее России зависит от единства

МКС, 4 ноября. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС поздравили россиян с Днем народного единства. Соответствующее видео распространено Роскосмосом в пятницу.

"Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днем народного единства", - сказал Прокопьев.

В свою очередь Анна Кикина отметила, что Россия является многонациональной страной, на территории которой проживает более 190 народов. "Исторически сила России в нашем единстве. И именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники", - добавил Петелин.

4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы он получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.