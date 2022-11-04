Круизный лайнер из Сочи в Турцию начнет курсировать с 17 декабря

Круизы будут длиться неделю с остановками в Стамбуле и старинных портовых городах

СОЧИ, 4 ноября. /ТАСС/. Круизный лайнер Astoria Grande впервые начнет курсировать из Сочи в Турцию в зимнем сезоне, старт круизов намечен на 17 декабря, сообщил ТАСС в пятницу круиз-менеджер Astoria Grande Эдуардо Агаджанов.

В период перед проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в крае создали необходимую инфраструктуру для развития круизного туризма, благодаря чему в 2012-2015 годы более 90 тыс. иностранных туристов посетили Сочи и Краснодарский край, затем круизное сообщение было прервано. Позже было организовано внутреннее российское круизное сообщение из Сочи, однако и оно было прервано в связи с пандемией коронавируса и другими причинами. В октябре завершился дебютный сезон круизного сезона лайнера Astoria Grande, который с лета 2022 года курсировал из Сочи в города Турции, всего по итогам сезона в круиз отправились более 9 тыс. пассажиров. Зимняя круизная программа из Сочи стартует впервые.

"После завершения летнего сезона Astoria Grande возвращается с новой зимней программой для российских туристов - еженедельными круизами на новогодних и рождественских каникулах. Судно вновь прибудет в порт Сочи, круизы будут осуществляться каждую неделю с 17 декабря по 28 января", - сказал Эдуардо Агаджанов.

Лайнер будет совершать семидневные круизы в Турцию. Пассажиры проведут несколько дней в открытом море, увидят пролив Босфор, сделают двухдневную остановку в Стамбуле и посетят старинные портовые города с тысячелетней историей - Орду и Трабзон.

Высокий спрос на морские перевозки

Эдуардо Агаджанов добавил, что решение запустить зимние рейсы связано с их большой востребованностью со стороны туристов.

"С появлением Astoria Grande российским туристам стал доступен круизный отдых. Полгода назад лайнер впервые прибыл в порт Сочи, изменив российский туристический рынок. Спрос на круизы по Черному морю оказался столь высок, что мы начали разрабатывать концепцию новых морских путешествий, не дожидаясь окончания летнего сезона", - отметил собеседник агентства.

По его словам, согласно статистике, турецкое направление остается актуальным в любое время года. Особенностью зимних круизов станет разнообразная развлекательная программа, она будет включать выступление российских и зарубежных звезд, а также специально разработанное праздничное меню от шеф-повара.

Лайнер, рассчитанный на 1,3 тыс. человек, предлагает комфортабельные каюты разных классов, включая люксы с персональным выходом на палубу и консьержем. К услугам пассажиров Astoria Grande представлены четыре ресторана, кинотеатр, ночной клуб, пять концептуальных баров, концертный зал на 800 мест, спа-центр, детские игровые комнаты и зал виртуальной реальности. Морской порт Сочи способен принимать до пяти круизных пассажирских судов одновременно, в том числе два лайнера длиной более 300 м, рассчитанных на 3,5 тыс. пассажиров.