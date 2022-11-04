В Москве собрали более 900 тонн гумпомощи для беженцев с Донбасса

Чаще всего в состав грузов входили продукты, канцелярия, детские товары и питание

МОСКВА, 4 ноября./ТАСС/. Жители столицы за восемь месяцев работы штаба "Москва помогает" собрали более 900 тонн гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе столичного комитета общественный связей и молодежной политики.

"Начиная с февраля, в столице собрали больше 900 тонн гуманитарной помощи. К этой работе присоединились 7,6 тыс. волонтеров, которые приняли, отсортировали и отправили свыше 2,7 млн предметов первой необходимости. Отзывчивые горожане с радостью делятся, чем могут", - процитировали в пресс-службе заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Она отметила, что в сборе гуманитарной помощи поучаствовали уже более 31,5 тысячи москвичей, 70 компаний, 27 некоммерческих организаций и 140 государственных учреждений.

"Гуманитарную помощь из Москвы сейчас отправляют в 18 регионов, включая новые территории, которые недавно вошли в состав России. Ежедневно груз доставляют в Ростов-на-Дону, там располагается приемный пункт-накопитель. В списке также области, где есть пункты временного размещения беженцев. Это Воронежская, Волгоградская, Белгородская, Калужская, Ленинградская, Брянская области и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чаще всего москвичи передавали волонтерам продукты - 27,8% от общего количества собранных вещей, канцелярию - 24%, детские товары и питание - 19,2%.

Штабы акции "Москва помогает" открыты во всех округах столицы. Они работают каждый день с 10:00 до 19:00. Узнать больше можно по телефону горячей линии: +7 499 170-02-25. Для желающих поучаствовать в сборе гуманитарной помощи в качестве волонтера открыт прием заявок на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".