Поезда на Ленинградском направлении ОЖД задерживаются по техническим причинам

Пассажиры могут воспользоваться скоростными поездами без доплаты

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Электрички на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются в обе стороны из-за неисправности светофора, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"На станции Крюково задерживаются поезда ввиду неисправности входного сигнала светофора. Пребывающие поезда переводятся на свободные пути. Просьба следить за аудио-информированием на станции", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в связи со сложившейся ситуацией пассажиры электричек 6000-й нумерации могут воспользоваться проездом от станции Крюково в скоростных поездах 7000-й нумерации без дополнительной оплаты.