Власти Якутии разработали трехлетний план восстановления подшефного города Кировское в ДНР

В 2023 году планируется восстановление детских садов, жилого фонда и стадиона

ТАСС, 4 ноября. Власти Якутии разработали трехлетний план восстановительных работ в Кировском на территории Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства республики в пятницу.

"Разработан трехлетний план восстановительных работ в Кировском. Так, в следующем году планируется провести ремонты в детских садах, здесь их семь. Больше внимания уделят жилому фонду, восстановят небольшой местный стадион. Также идет разработка мастер-плана города", - говорится в распространенном сообщении.

В городе силами специалистов из Якутии завершились ремонтно-восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры, включая Дом культуры, больницу, общеобразовательные учреждения, а также восстановлены дороги и уличное освещение. С 16 октября республиканские медики осмотрели и оказали помощь тысячам местных жителей и военнослужащих.

В конце мая Якутия взяла шефство над Кировском, а в июне подписали соглашение о сотрудничестве.