В ЛНР планируют открыть филиал медресе Духовного собрания мусульман России

Для его строительства выбирают земельный участок

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Филиал московского медресе Духовного собрания мусульман России для обучения богословов планируют построить в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал ТАСС муфтий ЛНР Эльдар Гамбаров в Махачкале, куда прибыл для участия в международной богословской конференции "Религиозные и семейные ценности в деле сохранения традиций: вызовы настоящего и решения для будущего".

"Сделаем его [медресе] скорее всего филиалом духовного собрания мусульман России. У них в Москве сейчас открылось медресе, мы, наверное, сделаем филиалом именно этого медресе, чтобы соответственно нас оснащали литературой, и в образовательной системе те, кто действительно обладают знаниями, будут приезжать к нам", - сказал Гамбаров.

По его словам, решается вопрос выбора земельного участка для строительства объекта совместно с руководством республики.