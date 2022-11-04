4 ноября, 09:11

Главред Regnum Колеров сообщил о своей отставке

Главред Regnum Колеров сообщил о своей отставке
Модест Колеров
© Борис Кавашкина/ ТАСС

По его словам, соответствующее решение учредителя он получил ночью

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров сообщил о своем отстранении от должности. Об этом он в пятницу рассказал ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющим обязанности главного редактора Regnum назначен Александр Григорьев, а Модест Колеров уволен.

"Ночью мне прислали решение, фото документа - решение учредителя о том, что он меня снял с должности", - сказал он.

По словам Колерова, дальше он планирует заниматься наукой, а также создавать новые информационные проекты. "Я планирую дальше трудиться. У меня в жизни много разных занятий - я занимаюсь наукой исторической, работаю в государственном архиве. Буду создавать новые информационные проекты. Предварительные мысли по этому поводу у меня уже есть", - рассказал он.

Ранее Колеров сообщил ТАСС, что информационное агентство Regnum приостановило работу на неустановленный срок в связи с тем, что собственник управляющей компании вывел из совета директоров гендиректора агентства Юлию Крижанскую. На сайте агентства также было опубликовано обращение главного редактора, в котором указано, что работа Regnum приостановлена до прояснения ситуации со сменой руководства. 

© Информационное агентство ТАСС
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