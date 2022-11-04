В Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"

В центре бесплатно будут размещать работы изобретателей, проектировщиков и IT-специалистов, которые помогут развитию военной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. "ЧВК Вагнер Центр", который соберет на своей площадке специалистов из разных сфер, чья деятельность направлена на развитие оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Бизнес-центр расположен на Зольной улице в Невском районе города. В первый день работы его могли посетить все желающие. По наблюдениям корреспондента ТАСС, на площадках центра собрались несколько сотен человек.

"Центр открывает свои двери для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств, которые помогут развитию военной отрасли Российской Федерации. Самые перспективные и эффективные идеи получат поддержку для своего дальнейшего развития", - говорится в пресс-релизе центра.

В первый день работы центра на открытых площадках пройдет обсуждение вопросов информационной безопасности страны, развития медиатехнологий в ближайшей перспективе с учетом специальной военной операции, важности коммуникации государства, бизнеса и общества. Одним из мероприятий программы станет первый детский конгресс "Дети за мир!" в формате телемоста между Санкт-Петербургом и Луганском.