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4 ноября, 11:23,
обновлено 4 ноября, 11:25
Теракт на Крымском мосту

Расписание поездов "Таврия" меняется до 11 декабря из-за ремонта на Крымском мосту

Изменения касаются прохождения станции Тамань и остановочных пунктов, расположенных на территории Крымского полуострова

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Расписание поездов "Таврия" изменится до 11 декабря 2022 года из-за ремонта на Крымском мосту. Об этом говорится в пятницу в официальном Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"В связи с ремонтными работами на Керченском мосту в расписании движения поездов "Таврия" произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКрымТеракт на Крымском мосту
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