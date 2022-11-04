Расписание поездов "Таврия" меняется до 11 декабря из-за ремонта на Крымском мосту

Изменения касаются прохождения станции Тамань и остановочных пунктов, расположенных на территории Крымского полуострова

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Расписание поездов "Таврия" изменится до 11 декабря 2022 года из-за ремонта на Крымском мосту. Об этом говорится в пятницу в официальном Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"В связи с ремонтными работами на Керченском мосту в расписании движения поездов "Таврия" произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря", - говорится в сообщении.