Путин разрешил мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

При этом, в частности, лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство не будут подлежать мобилизации

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Теперь пункт 4 статьи 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" излагается в новой редакции. Уточняется, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение лишь определенного ряда преступлений вышеуказанной категории.

В частности, это касается лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Также мобилизации не будут подлежать лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство. Кроме того, норма не распространится и на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

Помимо этого, нельзя будет мобилизовать граждан с непогашенной и неснятой судимостью за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.