Мишустин поздравил граждан России с Днем народного единства

Премьер отметил, что единство общих целей народа РФ является основой укрепления суверенитета страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем народного единства, отметив, что общие цели российского народа способствуют укреплению суверенитета страны. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"За свою историю Россия не раз отстаивала свободу и независимость. Доказала, что любые вызовы и испытания делают ее более сильной. Сегодня, как и много веков назад, единство общих целей и задач нашего многонационального народа является основой укрепления суверенитета страны", - говорится в поздравлении.

Премьер отметил, что данный праздник отмечается в знак глубокого уважения к подвигу предков, которые защитили родину более четырех столетий назад.

Глава правительства пожелал россиянам успехов в работе, крепкого благополучия и мира.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.