В МЧС предупредили о гололедице на дорогах в Москве

Прогноз составлен на ближайшие часы и до конца суток

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило в пятницу экстренное предупреждение о гололедице на дорогах в ближайшие часы и до конца суток.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа до конца текущих суток местами в Москве ожидается гололед, на дорогах гололедица", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка министерства.

В связи с непогодой в столичном ГУ МЧС рекомендуют во время езды на автомобиле значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. "Будьте внимательны и осторожны", - призвали в пресс-службе.