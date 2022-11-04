Героя России Руслана Курбанова наградили орденом Республики Дагестан

Он занимался освобождением одного из населенных пунктов, выполняя задачи специальной военной операции

МАХАЧКАЛА, 4 ноября./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил старшему лейтенанту Руслану Курбанову орден "За заслуги перед Республикой Дагестан". Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Состоялась церемония вручения государственных наград в честь Дня народного единства. Орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" глава республики вручил Герою России старшему лейтенанту Руслану Курбанову. Он участвовал в спецоперации на Украине", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, танковый взвод старшего лейтенанта Руслана Курбанова, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов. "Сражаясь с врагом в зоне проведения специальной военной операции, защищая свободу и независимость мирных граждан, Руслан Курбанов показал пример мужества и героизма, присущие настоящему воину и горцу", - цитирует пресс-служба слова Меликова.

Ранее сообщалось, что указом Владимира Путина выходцу из села Татиль Табасаранского района Республики Дагестан Курбанову Руслану Маркизовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.