Путин: в Донбассе нужно восстанавливать памятники истории, чтобы люди знали правду

Президент также обратил внимание на то, что "люди серьезно пострадали, жилища пострадали", поэтому много работы предстоит и по восстановлению жилья

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает крайне важным восстанавливать музеи и памятники истории в Донбассе, Мариуполе, чтобы люди, жившие при "сумасшедшей националистической пропаганде понимали, откуда они родом".

"Мы вчера поздно вечером, ближе к полуночи, с коллегами обсуждали восстановление территорий Донбасса, Мариуполя, который сильно пострадал. Там жилье нужно восстанавливать, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и так далее и музеи", - сказал глава государства в пятницу в беседе с волонтерами на Красной площади.

"Мы сегодня отмечаем День народного единства, и вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с той землей, с этими людьми, прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей, абсолютно идиотской националистической пропаганды, понимали, откуда они родом", - подчеркнул Путин. "Собственно говоря, то, что там происходило, говорит о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, та позиция, которую они занимают сегодня, является абсолютно выверенной и правильной, основанной на исторической традиции своих предков", - отметил президент.

По мнению Путина, "это чрезвычайно важная вещь". "Комплекс [работ] колоссальный, там есть, над чем работать, и это будет востребовано", - уверен глава государства.

"Мариуполь - известный, древний русский город. Петр I там еще основал свою первую военную флотилию и первые победы еще одерживал, Суворов там совершал свои походы, Екатерина II обустраивала эти земли. Это очень интересное место, там есть, над чем работать", - считает Путин. Он обратил внимание на то, что "люди серьезно пострадали, жилища пострадали", поэтому много работы предстоит и по восстановлению жилья.