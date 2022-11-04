Более 2 тыс. жителей ЛНР приняли участие в праздновании Дня народного единства в Луганске

Врио главы республики Леонид Пасечник поздравил жителей региона с Днем народного единства, отметив, что" это особенный праздник для каждого жителя Луганской Народной Республики"

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли участие в праздновании Дня народного единства в столице ЛНР. Об этом из луганского Дворца спорта "ЛТК-Арена", где прошло празднование, передает корреспондент ТАСС.

В холлах "ЛТК-Арены" были представлены стенды национально-культурных обществ всей республики, выставочные площадки мастеров народного творчества - представителей всех городов и районов ЛНР, включая территории, перешедшие под контроль властей республики в ходе специальной военной операции.

Здесь же прошли мастер-классы по разным видам декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, планшетные выставки проекта "Наши традиции", реализуемые Министерством культуры РФ, Музеем Победы, Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР и Луганским краеведческим музеем.

Врио главы республики Леонид Пасечник, ознакомившись с работой выставки и стендов, со сцены "ЛТК-Арены" поздравил жителей региона с Днем народного единства, отметив, что" это особенный праздник для каждого жителя Луганской Народной Республики". "В едином порыве многонациональная Луганщина поднималась на борьбу с украинским фашизмом. <…> Мы вернулись домой, мы стали частью России, мы стали сильнее. Я уверен, что эта значительная часть решенных нами задач на нашем пути приведет к окончательному разгрому украинского национализма. В единстве безграничная сила нашей безграничной России", - сказал Пасечник.

Депутат Госдумы Антон Гетта подчеркнул, что по всей РФ "звучат слова поддержки в адрес жителей четырех новых субъектов Российской Федерации - граждан России".