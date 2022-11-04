В России будут проводить санитарно-гигиеническое просвещение для мотивации граждан к ЗОЖ

Распространяться такая информация будет в СМИ и интернете в виде памяток и буклетов, социальной рекламы, а также при проведении мероприятий в коллективах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о санитарно-гигиеническом просвещении населения для мотивации граждан к здоровому образу жизни. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, он вносит изменения в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Речь идет о распространении знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, а также для профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья граждан. Распространяться такая информация будет в СМИ и интернете в виде памяток и буклетов, социальной рекламы, а также при проведении мероприятий в коллективах.

Санитарно-гигиеническим просвещением населения будут заниматься органы и учреждения, входящие в систему федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также медицинские организации при участии региональных и местных госорганов. Кроме того, правом содействовать санитарно-гигиеническому просвещению наделяются социально ориентированные некоммерческие и волонтерские организации, работающие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни.