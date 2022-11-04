Путин наделил мэрию Москвы правом создать ведомственную охрану для защиты метро

Эта структура будет заниматься охраной московского метрополитена и иных объектов транспортной инфраструктуры, технологически связанных с метро

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство Москвы полномочиями создавать ведомственную охрану для защиты метрополитена. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон "О ведомственной охране". Так, в определении ведомственной охраны прописывается, что создавать ее может высший исполнительный орган Москвы. Сейчас, согласно определению, такое право имеют федеральные госорганы, федеральные органы исполнительной власти и организации.

Законом вводится определение ведомственной охраны правительства Москвы.

Эта структура будет заниматься охраной московского метрополитена и иных объектов транспортной инфраструктуры, технологически связанных с метро. Правительство Москвы сможет определить численность работников ведомственной охраны, ее структуру и порядок организации деятельности.