Папа Римский призвал противостоять гонке вооружения

Понтифик также рекомендовал встать на "путь братства, диалога, мира" перед лицом логики "противостоящих блоков"

ВАТИКАН, 4 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, выступая на закрытии межрелигиозного форума-диалога "Восток и Запад во имя сосуществования" в Королевствe Бахрейн, обратился с призывом противостоять гонке вооружения. Его слова приводит в пятницу служба печати Святого престола.

"Религиозный человек, человек мира, противостоит гонке вооружения и войне", - сказал Франциск. Понтифик также призвал встать на "путь братства, диалога, мира" перед лицом логики "противостоящих блоков".

"Поражает парадокс: в то время как большинство населения планеты объединено схожими проблемами, включая серьезные продовольственные, экологические кризисы и пандемию <...>, немногие сильные мира сего сосредоточились на яростной борьбе за свои интересы, перекраивая сферы влияния, - отметил он. - Мы наблюдаем драматичный сценарий: в саду человечества вместо того, чтобы заботиться о целом, мы играем с огнем, ракетами и бомбами, с оружием, которое приводит к смерти".

Менее двух месяцев назад Франциск участвовал в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане.

В субботу Папа Римский возглавит мессу на местном стадионе. Среди населения Бахрейна, насчитывающего около 1,5 млн человек, примерно 80 тыс. составляют католики, в основном эмигранты, работающие в королевстве. Самая старая католическая церковь в столице Манаме, где Папа Римский встретится в воскресенье с католическим духовенством, была построена в 1939 году. В отсутствие нунциатуры в Бахрейне Франциск остановился в королевском дворце. С королем Бахрейна нынешний понтифик уже встречался в Ватикане в 2014 году, когда и получил приглашение посетить эту страну.