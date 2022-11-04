Пушилин вручил Звезду Героя ДНР раненому бойцу Михаилу Берчаку

В преддверии профессионального праздника врио главы республики поблагодарил разведчиков за профессионализм и самоотверженность

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил Звезду Героя раненому бойцу Михаилу Берчаку. Об этом Пушилин написал в пятницу в своем Telegram-канале.

"Накануне Дня военного разведчика вручил Звезду Героя ДНР гвардии майору с позывным Булава и гвардии старшему лейтенанту Михаилу Берчаку, которому награду привез в больницу, где он проходит лечение после ранения. Сказал, что желание одно - вернуться в строй", - написал Пушилин.

Звание Героя ДНР присвоено посмертно еще одному военнослужащему, гвардии капитану Виталию Насонову. Награду Пушилин вручил матери погибшего бойца. "Виталий как командир группы специального назначения организовал налет во вражеском тылу, где был уничтожен личный состав противника, и это позволило овладеть господствующей высотой. В бою получил ранение, не совместимое с жизнью", - рассказал врио главы.

В преддверии профессионального праздника Пушилин поблагодарил разведчиков за профессионализм и самоотверженность.