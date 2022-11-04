Понятие "услуга" исключили из законодательства в отношении работы спецслужб и МО РФ

Документ снижает прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в сферах пересечения государственной границы, рыболовства, промышленной безопасности, а также регистрации юридических лиц

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому понятие "услуга" не будет применяться в отношении работы Минобороны, ФСБ и СВР. Документ, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, также снижает прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в том числе в сфере пересечения госграницы.

Документ предусматривает в законе о госуслугах изъятие, по которому деятельность Минобороны, ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП), Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) "не является предоставлением государственных и муниципальных услуг".

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который является соавтором документа, обеспечение безопасности государства неправильно называть услугой.

Также документ снижает прозрачность процедур, проводимых спецслужбами, в сферах пересечения государственной границы, рыболовства, промышленной безопасности, а также регистрации юридических лиц. В частности, обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также в Единый государственный реестр юридических лиц теперь не подлежат сведения о лицензиях на осуществление деятельности, связанной с защитой государственной тайны.

Кроме того, согласно закону, неоднократное пересечение государственной границы иностранными судами осуществляется на основании разрешения пограничных органов, полученного в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности. Въезд и проход лиц и транспортных средств в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным или коллективным пропускам. Они будут выдаваться пограничными органами в порядке, который также определит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Согласно закону, хозяйственная, промысловая и иная деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне осуществляются на основании разрешения пограничных органов, полученного в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области безопасности. Указанные нормы закона вступят в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.