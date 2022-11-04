Экоактивисты облили супом картину Ван Гога на выставке в Риме

ANSA сообщает, что произведение находится под защитным стеклом

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Активисты движения "Последнее поколение" облили овощным супом картину Винсента Ван Гога (1853-1890) "Сеятель" в музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений голландского художника. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, произведение находится под защитным стеклом. Других деталей об инциденте пока не приводится.

Ранее похожие инциденты были зафиксированы в музеях в других европейских странах.

Винсент Ван Гог (1853-1890) - голландский живописец, один из мастеров постимпрессионизма. Среди его работ - "Подсолнухи", "Ирисы", "Ночная терраса в кафе", "Звездная ночь" и многочисленные автопортреты.