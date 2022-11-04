"Суперстар!" возвращается: яркое шоу и новые участники

На обновленной сцене третьего сезона за звание "суперстара" поборются десять участников. Кумиры прошлых лет не только докажут, что звезды способны на все, независимо от пика своей популярности, но и поделятся личными драматичными историями. Подробнее о третьем сезоне, его участниках и членах жюри - в материале ТАСС.
Звездный состав
За два года в шоу уже приняли участие 18 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы. В новом сезоне на победу будут претендовать: народная артистка России Роксана Бабаян, заслуженные артисты России Вячеслав Малежик и Ольга Зарубина, певицы Катя Лель и Алена Иванцова, певцы Александр Айвазов, Рома Жуков и Сергей Чумаков, секс-символ российской эстрады 90-х Ирина Салтыкова и бывший участник группы "Премьер-министр" Жан Милимеров.
Судейские кресла заняли музыкальный критик и бессменный член жюри шоу "Суперстар! Возвращение" Сергей Соседов и уже полюбившиеся зрителям по прошлому сезону телеведущая Лера Кудрявцева, популярный эстрадный певец Стас Пьеха и певица Маша Распутина.
Вести третий сезон шоу вновь доверили харизматичной Лолите. По словам певицы, для ее коллег "Суперстар!" - это потрясающая возможность вернуться в строй, из которого они по разным причинам выпали. Лолита считает, что все будут выкладываться по полной и за этим будет интересно наблюдать: "В таком необычном ракурсе моих коллег зрители еще не видели, поэтому их ждет много сюрпризов". На сцене пару ей составит ведущий международных музыкальных конкурсов "Ты супер!", "Ты супер! 60+" и программы "Центральное телевидение" Вадим Такменёв.
"Для участников „Суперстар!“ - это новая страница в творческой жизни, возобновление гастрольной деятельности, студийных записей, встреч с поклонниками", - говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
Голосование огнем и искрами
Как и в прошлых сезонах, каждый выпуск шоу будет посвящен определенной теме: "Свой хит", "Любимые хиты", "Посвящение ушедшим кумирам", "Шансон или городской романс", "День композитора", "Современный хит", "Дискотека нашей юности", "Битва сезонов". Также зрителей шоу ждет яркий финал.
На онлайн-презентации третьего сезона, которая прошла 30 октября на съемочной площадке проекта, Вадим Такменёв рассказал, что в одном из выпусков участники будут петь дуэтами с "суперстарами" прошлых сезонов.
Система голосования не изменилась: если номер исполнен превосходно, то участник получает два балла и по краям сцены вспыхивают огненные фонтаны. Если в выступлении жюри что-то не понравилось, то артист получает один балл и появляются искры, а в случае неудачного номера - ноль баллов и клубы дыма. Однако в этот раз члены жюри могут спасти одного участника, если их решение будет единогласным. Сделать это получится всего один раз за шоу.
Яркие эмоции на обновленной сцене
Ведущий Вадим Такменёв упомянул, что в этом сезоне все будет "намного круче, чем в предыдущем". Декорации стали еще эффектнее, а к номерам участников стали относиться еще требовательнее.
Для съемок третьего сезона шоу "Суперстар!" увеличили высоту павильона, что позволило использовать больше световых экранов. Также появились новые спецэффекты, а за раздвигающимся центральным экраном теперь скрывается светящаяся лестница. Обновление затронуло и сцену - она стала круглой.
Самым узнаваемым элементом декораций на шоу остался шар, вес которого более двух тонн. На нем будут появляться итоговые оценки участников.
"Несмотря на легкую нотку ностальгии, производство шоу - это технологические решения завтрашнего дня и съемки на мировом уровне. Вместе с этим главная фишка проекта - атмосфера живого яркого шоу, то искрящая, то пылающая. За это особенно хочу поблагодарить наших звездных судей и уважаемых ведущих!" - отметил Тимур Вайнштейн.
Особое внимание уделили балету. Для третьего сезона поставили почти сто уникальных номеров.
Жюри и участники настроены решительно
Участница нового сезона Катя Лель высоко ценит атмосферу шоу и уровень его подготовки: "„Суперстар!“ - это крутая сцена, чудесный звук, высокий профессионализм, искренняя атмосфера, которая царит на площадке и за кулисами. Я счастлива появиться здесь снова, спустя 14 лет. Сегодня я в том состоянии души, когда могу позволить себе расслабиться, сказать то, что хочу, чего раньше, может, не сказала бы".
Жан Милимеров поделился своими эмоциями в преддверии нового сезона: "„Суперстар!“ - зрелищное и грандиозное музыкальное шоу с прекрасными номерами. Для меня это новое музыкальное путешествие, в которое ты попадаешь и чувствуешь себя человеком, плывущим по музыкальному океану и дарящим свою музыкальную душу зрителям. Для меня всегда большая радость принять участие в музыкальном проекте: это и интрига, и переживания, которые дарят внутренних бабочек перед выходом на сцену".
Экс-участник группы "Премьер-министр" рассказал, что у всех артистов были свои взлеты и падения, но они все равно живут сценой, чтобы дарить людям радость, душу и сердце.
Член жюри Сергей Соседов уверен, что зрителей и всех, кто причастен к проекту, ждут праздник и экшен. "Суперстар! Возвращение", по его мнению, станет настоящим событием. Участники шоу не новички в музыке и уже давно всем все доказали. Теперь же они продемонстрируют свой сегодняшний уровень и раскроют творческие планы.
"Самое главное в любом шоу - чтобы было интересно, а у нас это получилось сразу, с первого сезона!", - сказал Тимур Вайнштейн.
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