"Суперстар!" возвращается: яркое шоу и новые участники

6 ноября в 20:20 в эфире телеканала НТВ стартует новый сезон шоу "Суперстар! Возвращение" (16+)

На обновленной сцене третьего сезона за звание "суперстара" поборются десять участников. Кумиры прошлых лет не только докажут, что звезды способны на все, независимо от пика своей популярности, но и поделятся личными драматичными историями. Подробнее о третьем сезоне, его участниках и членах жюри - в материале ТАСС.

Звездный состав

За два года в шоу уже приняли участие 18 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы. В новом сезоне на победу будут претендовать: народная артистка России Роксана Бабаян, заслуженные артисты России Вячеслав Малежик и Ольга Зарубина, певицы Катя Лель и Алена Иванцова, певцы Александр Айвазов, Рома Жуков и Сергей Чумаков, секс-символ российской эстрады 90-х Ирина Салтыкова и бывший участник группы "Премьер-министр" Жан Милимеров.

1/10 Александр Айвазов © НТВ Алена Иванцова © НТВ Вячеслав Малежик © НТВ Жан Милимеров © НТВ Ирина Салтыкова © НТВ Катя Лель © НТВ Ольга Зарубина © НТВ Роксана Бабаян © НТВ Рома Жуков © НТВ Сергей Чумаков © НТВ

Судейские кресла заняли музыкальный критик и бессменный член жюри шоу "Суперстар! Возвращение" Сергей Соседов и уже полюбившиеся зрителям по прошлому сезону телеведущая Лера Кудрявцева, популярный эстрадный певец Стас Пьеха и певица Маша Распутина.

Вести третий сезон шоу вновь доверили харизматичной Лолите. По словам певицы, для ее коллег "Суперстар!" - это потрясающая возможность вернуться в строй, из которого они по разным причинам выпали. Лолита считает, что все будут выкладываться по полной и за этим будет интересно наблюдать: "В таком необычном ракурсе моих коллег зрители еще не видели, поэтому их ждет много сюрпризов". На сцене пару ей составит ведущий международных музыкальных конкурсов "Ты супер!", "Ты супер! 60+" и программы "Центральное телевидение" Вадим Такменёв.

"Для участников „Суперстар!“ - это новая страница в творческой жизни, возобновление гастрольной деятельности, студийных записей, встреч с поклонниками", - говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Голосование огнем и искрами

© НТВ

Как и в прошлых сезонах, каждый выпуск шоу будет посвящен определенной теме: "Свой хит", "Любимые хиты", "Посвящение ушедшим кумирам", "Шансон или городской романс", "День композитора", "Современный хит", "Дискотека нашей юности", "Битва сезонов". Также зрителей шоу ждет яркий финал.

На онлайн-презентации третьего сезона, которая прошла 30 октября на съемочной площадке проекта, Вадим Такменёв рассказал, что в одном из выпусков участники будут петь дуэтами с "суперстарами" прошлых сезонов.

Система голосования не изменилась: если номер исполнен превосходно, то участник получает два балла и по краям сцены вспыхивают огненные фонтаны. Если в выступлении жюри что-то не понравилось, то артист получает один балл и появляются искры, а в случае неудачного номера - ноль баллов и клубы дыма. Однако в этот раз члены жюри могут спасти одного участника, если их решение будет единогласным. Сделать это получится всего один раз за шоу.

Яркие эмоции на обновленной сцене

© НТВ

Ведущий Вадим Такменёв упомянул, что в этом сезоне все будет "намного круче, чем в предыдущем". Декорации стали еще эффектнее, а к номерам участников стали относиться еще требовательнее.

Для съемок третьего сезона шоу "Суперстар!" увеличили высоту павильона, что позволило использовать больше световых экранов. Также появились новые спецэффекты, а за раздвигающимся центральным экраном теперь скрывается светящаяся лестница. Обновление затронуло и сцену - она стала круглой.

Самым узнаваемым элементом декораций на шоу остался шар, вес которого более двух тонн. На нем будут появляться итоговые оценки участников.

"Несмотря на легкую нотку ностальгии, производство шоу - это технологические решения завтрашнего дня и съемки на мировом уровне. Вместе с этим главная фишка проекта - атмосфера живого яркого шоу, то искрящая, то пылающая. За это особенно хочу поблагодарить наших звездных судей и уважаемых ведущих!" - отметил Тимур Вайнштейн.

Особое внимание уделили балету. Для третьего сезона поставили почти сто уникальных номеров.

Жюри и участники настроены решительно

© НТВ

Участница нового сезона Катя Лель высоко ценит атмосферу шоу и уровень его подготовки: "„Суперстар!“ - это крутая сцена, чудесный звук, высокий профессионализм, искренняя атмосфера, которая царит на площадке и за кулисами. Я счастлива появиться здесь снова, спустя 14 лет. Сегодня я в том состоянии души, когда могу позволить себе расслабиться, сказать то, что хочу, чего раньше, может, не сказала бы".

Жан Милимеров поделился своими эмоциями в преддверии нового сезона: "„Суперстар!“ - зрелищное и грандиозное музыкальное шоу с прекрасными номерами. Для меня это новое музыкальное путешествие, в которое ты попадаешь и чувствуешь себя человеком, плывущим по музыкальному океану и дарящим свою музыкальную душу зрителям. Для меня всегда большая радость принять участие в музыкальном проекте: это и интрига, и переживания, которые дарят внутренних бабочек перед выходом на сцену".

Экс-участник группы "Премьер-министр" рассказал, что у всех артистов были свои взлеты и падения, но они все равно живут сценой, чтобы дарить людям радость, душу и сердце.

Член жюри Сергей Соседов уверен, что зрителей и всех, кто причастен к проекту, ждут праздник и экшен. "Суперстар! Возвращение", по его мнению, станет настоящим событием. Участники шоу не новички в музыке и уже давно всем все доказали. Теперь же они продемонстрируют свой сегодняшний уровень и раскроют творческие планы.

"Самое главное в любом шоу - чтобы было интересно, а у нас это получилось сразу, с первого сезона!", - сказал Тимур Вайнштейн.

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